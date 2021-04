Coronavirus, contagi e ricoveri in calo. Superate le 100mila dosi di vaccino

In calo i nuovi positivi (-3,3 per cento) e i ricoveri da Covid (-5,7 per cento), in leggero aumento – di un’unità – i pazienti in terapia intensiva, arrivati a quota 11. E il ritmo delle vaccinazioni accelera: +11,8 per cento, per un totale di 103.934 iniezioni finora effettuate. È questo il bilancio settimanale della pandemia nel territorio piacentino, nel periodo dal 19 al 25 aprile. Nel report dell’Ausl di Piacenza, quindi, emerge un quadro perlopiù rassicurante: 92 casi ogni centomila abitanti a livello locale, in diminuzione del 3,3 per cento, ben al di sotto della media regionale (145) e nazionale (155).

IL REPORT DELL’AUSL

La scorsa settimana, proprio come quella precedente (12-18 aprile), i decessi da Covid sono stati tre, mentre i ricoveri in ospedale sono stati 66 (quattro in meno rispetto la settimana precedente).