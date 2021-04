Fiorenzuola, la biblioteca comunale riapre al pubblico ma solo su prenotazione

La biblioteca comunale di Fiorenzuola riapre al pubblico, anche se con prenotazione, come prevede la normativa anti-Covid. Era chiusa da novembre per impegnativi lavori di rinnovamento dell’ala del seicentesco ex convento San Giovanni, da decenni sede della biblioteca.

Tutti i lavori sono stati eseguiti in accordo con la Sovrintendenza: è stata rimossa la vecchia pavimentazione in moquette e inserita quella in gres porcellanato (anche a garanzia di maggior igiene); rifatti intonaci e adeguato l’impianto elettrico. Arriveranno nuovi arredi e si sta predisponendo il miglioramento della rete wifi; si sostituiranno serramenti più performanti, per rendere la sala lettura più confortevole di estate e di inverno. L’area cortilizia esterna sarà ripulita e stuccata.

Sarà in funzione il servizio di prestito e di consultazione. Si potranno prendere libri dagli scaffali, ovviamente osservando l’igienizzazione delle mani. Si potrà leggere ai tavoli predisposti appositamente perché vi possa sedere solo una persona. Ingresso e uscita saranno separati. Gli ingressi contingentati, su prenotazione telefonica o via mail.