Giro d’Italia: le modifiche viabilistiche in città. Le scuole resteranno aperte

La tappa piacentina del Giro d’Italia – in programma l’11 maggio – comporterà un forte impatto viabilistico sulla nostra città. Come annunciato dal sindaco Patrizia Barbieri, però, le scuole di ogni ordine e grado resteranno aperte. Ecco, di seguito, tutti i dettagli.

La partenza dei ciclisti è prevista in piazza Cavalli intorno alle ore 12, in pieno centro storico, per poi proseguire in via Cavour, viale Risorgimento, viale Sant’Ambrogio, via La Primogenita, piazzale Roma, via Colombo e via Emilia Parmense. Dal punto di vista viabilistico, si prevede il divieto di sosta con rimozione forzata in via Scalabrini (nel tratto tra piazza Sant’Antonino e via Pace) dalle 10 di domenica 9 maggio alle 18 di martedì 11 maggio; i divieti di circolazione e sosta in piazza Cavalli, piazza Mercanti, piazzetta Grida, via Pace, piazza Duomo (compresi i chiostri), il parcheggio del Cheope e il lato sud del posteggio di viale Malta, dalle ore 9 di lunedì 10 maggio alle 18 di martedì 11 maggio; il divieto di sosta sul lato est di piazza Genova, in corso Vittorio Emanuele, largo Battisti, via Cavour, viale Risorgimento, piazzale Milano e viale Sant’Ambrogio (nei tratti tra piazzale Milano e piazzale Marconi), piazzale Marconi, via La Primogenita, piazzale Roma, via Colombo, via Emilia Parmense, via Alberici, parcheggio allo stadio, viale Patrioti (tra piazzale Libertà e via IV Novembre), dalle ore 2 alle 18 di martedì 11 maggio; divieto di circolazione in via Giordani (tra il Facsal e lo stradone Farnese), piazzale Genova, corso Vittorio Emanuele e largo Battisti, dalle ore 2 alle 18 di martedì 11 maggio; divieto di circolazione in via Cavour, viale Risorgimento, piazzale Milano, alcuni tratti di viale Sant’Ambrogio, piazzale Marconi, via La Primogenita, via Colombo, via Emilia Parmense, via Gottifredi e piazzale Roma, dalle ore 9.30 di martedì 11 maggio fino al termine della manifestazione.