Schianto auto-scooter sulla Provinciale a Cortemaggiore, un ferito grave

Grave incidente nella serata di giovedì 6 maggio, poco dopo il centro abitato di Cortemaggiore: mentre viaggiavano in direzione Piacenza, uno scooter e un’auto, per cause da accertare, sono entrate in collisione. L’uomo alla guida del due ruote, un 57enne di San Rocco, ha terminato la corsa all’interno di un profondo canale di scolo ai margini della carreggiata: uno schianto avvenuto lungo la Provinciale 587 e che ha provocato gravi traumi al centauro che, dopo essere stato raggiunto dagli operatori del 118 di Fiorenzuola che hanno prestato le prime cure sul posto, è stato prelevato dagli uomini del 118 di Parma giunti a bordo dell’elisoccorso. L’uomo è stato così condotto al Maggiore di Parma dove si trova in gravissime condizioni.

