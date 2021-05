Giro d’Italia della speranza: con Sermig e Assofa incontro di preghiera e condivisione

Un incontro di preghiera e condivisione è quello proposto da Assofa Piacenza che partecipa all’iniziativa promossa dal Sermig (Servizio Missionario Giovani), partner sociale 2021 del Giro d’Italia. Si tratta del progetto “3479 km di speranza” al seguito della gara ciclistica. La tappa piacentina è in programma martedì 11 maggio, la partenza è fissata in piazza Cavalli alle 12.

L’appuntamento è per lunedì 10 maggio alle ore 18.30 nella chiesa di San Giuseppe Operaio in viale Martiri della Resistenza. Verrà proposto un incontro di preghiera e con la lettura della Lettera alla Coscienza lanciata da Ernesto Olivero, fondatore del Sermig, che invita all’impegno personale e comunitario per costruire un mondo più fraterno.

In rispetto alle norme anti-Covid, l’ingresso è su prenotazione L’evento sarà trasmesso anche su You Tube.