Poli dell’infanzia a Borgotrebbia e alla “Carella”: la giunta candida i progetti

Un doppio intervento per la creazione di due nuovi poli dell’infanzia: il primo, a

Borgotrebbia, dove verrebbe demolita la struttura che ospitava l’asilo nido “Oasi”

chiuso per ragioni di sicurezza nel 2017 e realizzata una nuova, su un unico livello,

che disponga di una-due sezioni di Nido ed una sezione di Materna, e il secondo

all’interno della Scuola “Carella”, in un contesto che, comprendendo anche la scuola

primaria, offrirebbe una soluzione, unica nella città di Piacenza, tale da coprire

l’intera fascia educativa 0-11 anni.

Sono questi gli obiettivi della giunta Barbieri, che ha approvato i documenti

progettuali, inseriti nel Piano triennale delle opere pubbliche del Comune di

Piacenza, volti all’ottenimento del finanziamento tramite partecipazione all’avviso

pubblico del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Istruzione (in attuazione del

Dpcm – 30 dicembre 2020).

I due interventi hanno un costo complessivo previsto di circa tre milioni e 800mila euro, su cui, come stabilito dal bando, sarà prevista una quota di compartecipazione del Comune di Piacenza.

“Come anticipato dal sindaco Barbieri e dall’assessore Passoni – commenta

l’assessore ai lavori pubblici, Marco Tassi – abbiamo predisposto questi due

progetti, inseriti come indicato dal bando, nel piano delle opere pubbliche, finalizzato

all’ottenimento del contributo che ci permetterebbe di realizzare due nuovi poli

dell’infanzia. In questo modo risponderemmo in modo concreto all’obiettivo di

migliorare la qualità urbana e dei servizi offerti, in particolare all’infanzia e alla

famiglie piacentine”.