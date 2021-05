Tamponamento a tre in A1, paura per una donna incinta. Code chilometriche

Grave incidente stradale oggi, domenica 9 maggio, lungo l’autostrada A1 all’altezza di Piacenza. Al chilometro 57, per cause da accertare, intorno alle 15.30 tre auto in marcia in direzione nord sono entrate in collisione: un tamponamento piuttosto violento che ha provocato grande paura tra gli automobilisti che si trovavano in transito in quel tratto di autostrada. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi con ambulanze a auto mediche che sono giunte sul posto con grande rapidità. Il bilancio è di quattro feriti. Tra di loro, oltre ad una anziana, anche una donna in stato interessante. Tutti i pazienti sono stati trasportati all’ospedale di Piacenza e nonostante ferite e traumi riportati, nessuno di loro sarebbe fortunatamente pericolo di vita. Gravi invece i disagi provocati al traffico: intorno alle 16, erano tre i chilometri di coda.

