Lavori pubblici, l’assessore: “La nuova rotonda di barriera Torino è una priorità”

“La nuova rotonda di barriera Torino è una priorità, a fronte di un impegno di spesa pari a 98mila euro”. Lo ha detto l’assessore ai lavori pubblici Marco Tassi, durante il consiglio comunale di oggi (10 maggio), in replica a una mozione presentata da Sergio Dagnino e Andrea Pugni (M5s) per chiedere di riqualificare un’altra rotatoria vicina, quella tra via Campagna e via XXI Aprile. “In questo momento – interviene l’esponente della giunta Barbieri – l’impegno dell’amministrazione comunale si concentra sull’infrastruttura stradale di barriera Torino, con l’obiettivo di rimettere in funzione la fontana. Il rifacimento della rotonda di via Campagna non è prioritario, perciò dovrà aspettare”. Secondo gli esponenti cinquestelle, invece, “si tratta di un pessimo biglietto da visita per la nostra città, a fronte dell’elevato passaggio di auto”.

