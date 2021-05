Oltre cinquanta persone per l’iniziativa verde a Vei di Travo

Ha destato sorpresa la colonna di macchine che ieri mattina è approdata a Vei, in comune di Travo: l’occasione l’ha offerta un’iniziativa di piantumazione e cammino pensata dalla startup nata dal Politecnico di Milano EasyIt in collaborazione con le associazioni Terra Cruda, Apepak ed Enegan. In pratica in mezzo ettaro di campo, vicino a Vei, sono state messe a dimora circa duemila piantine di diverse specie di fiori (achillea, papaveri, camomilla e fiordalisi) per creare un vero e proprio paradiso per gli insetti impollinatori. In termini tecnici, una stazione di servizi ecosistemici utile in una prospettiva ampia, quella che nel Nord Italia ha visto ridursi drasticamente le api a causa dell’utilizzo di pesticidi e di un’agricoltura troppo intensiva. Ieri mattina a piantarli sono stati circa cinquanta persone, provenienti da Piacentino, ma anche dal Cremonese e dal Bresciano.

