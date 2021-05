Nibbiano, inaugurata piazza Combattenti: rotatoria e “casa di vetro” panoramica

Piazza Combattenti a Nibbiano è stata completamente rivoluzionata, insieme anche all’incrocio in ingresso al paese che è stato sostituito da una rotatoria. La mini rivoluzione ha consentito di realizzare un “crocevia” al cui interno è possibile sostare, incontrare altre persone, godere di un affaccio panoramico sulla parte bassa del paese. Una lato della piazza ospita una “casa di vetro” al cui interno le associazioni del paese, ma anche le famiglie e gli abitanti del posto, potranno organizzare piccoli eventi. Per fare spazio alla struttura polifunzionale il monumento ai caduti è stato sposato di lato il palazzo comunale mentre la vecchia pesa verrà riposizionata in ingresso al paese.

