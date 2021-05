La donazione di Pino, 81 anni: un pulmino per disabili alla Croce Rossa

“Sentivo le ambulanze sfrecciare in città giorno e notte a sirene spiegate e avvertivo un senso di angoscia che cresceva, ma con esso anche la voglia di rendermi utile”- sono le parole di Pino Sgorbati, 81enne piacentino che, assieme alla moglie, ha deciso di donare alla Croce Rossa di Piacenza un pulmino, dotato di pedana, per il trasporto dei disabili. L’inaugurazione del mezzo si è tenuta oggi, 12 maggio, in piazza Sant’Antonino, a Piacenza. “Il mezzo ha un costo che si aggira attorno ai 40mila euro spiega Alessandro Guidotti presidente della Cri locale – siamo molto soddisfatti. E’ un segno concreto della vicinanza dei cittadini. Trasportiamo 200 tra bambini e ragazzi disabili e questo mezzo è molto utile per le nostre attività”. L’assessore ai servizi sociali Federica Sgorbati aggiunge: “Con la pandemia da Covid sono aumentate le richieste di aiuto, non solo economiche, ma anche di socialità”.

