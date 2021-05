Filt Cgil, Tarenchi è il nuovo segretario provinciale. Zorzella alla Filt nazionale

Massimo Tarenchi, 51 anni, è stato eletto all’unanimità segretario generale della Filt Cgil di Piacenza dall’assemblea generale del sindacato del settore trasporti e logistica. Floriano Zorzella, segretario provinciale uscente, entra a far parte della struttura nazionale sempre della Filt Cgil, a Roma.

Tarenchi, 51 anni, parte da un’esperienza come delegato sindacale presso la Safta, oggi Gualapack, nel direttivo Filctem Cgil (sindacato chimici ed elettrici) dal 2006. In seguito è stato eletto segretario Filctem provinciale nel 2015, ruolo che ha portato avanti fino ai giorni scorsi prima dell’elezione alla Filt Cgil Piacenza.

“La logistica è un settore industriale a tutti gli effetti e come tale va trattato. Qui ci sono tutte le competenze e le possibilità di sviluppo sostenibile, sia sul piano ambientale e nel rispetto sociale e ambientale, con una maggiore interconnessione con il manifatturiero piacentino”. Tarenchi inoltre, nel suo discorso ha posto l’attenzione sul trasporto pubblico: “Nel periodo Covid – ha detto – il trasporto pubblico si è ancora una volta dimostrato come essenziale e come tale va trattato dai decisori politici e dai manager, sia come valorizzazione del personale sia in termini di programmazione e servizi. E in quest’ottica è inaccettabile che migliaia di lavoratori delle aree dedicate alla logistica facciano una fatica enorme per raggiungere il proprio posto di lavoro”.