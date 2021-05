Novità alle Case della Salute di Podenzano e Bettola: ecografie internistiche

Da questa settimana le Case della Salute di Podenzano e Bettola si arricchiscono di un nuovo servizio: sarà infatti possibile sottoporsi alle ecografie internistiche. A eseguire le indagini diagnostiche ad addome, tiroide e linfonodi è il dottor Fabio Fornari, già primario di Gastroenterologia all’ospedale di Piacenza. Il professionista ha ricevuto un incarico ad hoc per il servizio, che prevede la sua presenza a Podenzano per due giorni la settimana e un’ulteriore seduta a Bettola in un’altra giornata. Un servizio alla cittadinanza che diventa anche un momento di formazione per i futuri medici di medicina generale. Lo ha spiegato Anna Maria Andena, responsabile delle Cure Primarie dell’Ausl di Piacenza.

“L’aspetto caratterizzante dell’attività – spiega Andena – è quello di poter portare sul territorio un maggior supporto tecnico alle indagini diagnostiche. In più, il dottor Fornari potrà insegnare ai medici in formazione nel corso di Medicina generale. Le due Case della Salute, in questo senso, diventeranno dunque anche aule didattiche per i futuri professionisti, con un insegnante prestigioso, di consolidata esperienza”.

L’Azienda si è già attivata anche per un potenziamento della strumentazione: a Podenzano è stato infatti ordinato un nuovo ecografo, che sarà presto utilizzabile. A Bettola l’ecografo è di ultima generazione, acquistato da Ausl lo scorso anno. Il nuovo servizio è stato presentato nelle rispettive Case della Salute alla presenza dei sindaci, dei medici di medicina generale, della dott. Andena e del direttore generale Ausl, Luca Baldino.