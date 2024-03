La comunità di Bettola dice addio a Pina Valla, maestra di tanti valnuresi

Bettola dice addio ad un’altra storica figura del paese. È scomparsa a 98 anni Pina Valla, maestra di generazioni di valnuresi. In tanti la ricordano ancora con affetto.

Aveva infatti insegnato anche in zone impervie dell’Alta Val Nure dove la neve non di rado bloccava il percorso della corriera che prendeva ogni giorno per raggiungere località come Pradovera, Maradina, Bramaiano. Era nata il 23 marzo 1925 a Bettola e al suo paese è sempre rimasta legata.

Nel 1964 Pina aveva sposato Felice Rovelli, allora titolare del ristorante “Agnello” in piazza Colombo di Bettola, e reduce alpino, da cui ha avuto la figlia Rosa Maria.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTÀ