Bettola, malviventi a volto coperto rapinano in casa un uomo di 96 anni

Due malviventi, con il volto coperto, hanno rapinato un uomo di 96 anni, entrando nella sua abitazione di una frazione isolata nel comune di Bettola. La vittima, vista anche l’età, non è stata immobilizzata, ma è bastata la minaccia per tenere l’anziano a bada. I rapinatori si sono però dovuti “accontentare” di qualche oggetto di valore e di un’arma da fuoco trovata in un armadietto.

Sul fatto, accaduto venerdì ma denunciato solo ieri, indagano i carabinieri.