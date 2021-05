Da oggi riaprono le piscine all’aperto. Le palestre dovranno attendere giugno

Il giorno tanto atteso da gestori e appassionati è finalmente arrivato: nelle regioni in zona gialla, e quindi anche in Emilia Romagna, da oggi sabato 15 giugno potranno riaprire tutte le piscine pubbliche e private all’aperto. Le palestre, invece, potranno ricominciare a lavorare a partire dal primo giugno.

LE REGOLE

All’ingresso sarà obbligatorio misurarsi la temperatura. In vasca bisognerà mantenere una distanza di sette metri quadri, mentre fuori i gestori dovranno “assicurare una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone”. Sedie e sdraio dovranno essere sistemati seguendo percorsi dedicati, per garantire il distanziamento di almeno un metro e mezzo tra le persone che non appartengono allo stesso nucleo familiare. E’ vietato soffiarsi il naso quando si è in acqua e i bambini molto piccoli potranno entrare in vasca solo se provvisti di pannolino.