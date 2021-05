Via XX Settembre: camion di Iren prende fuoco, panico tra la gente. Annerito un palazzo

Un forte boato poi il fumo e le fiamme che hanno raggiunto i primi piani di un’abitazione di XX Settembre, a Piacenza. Attimi di grande paura, un fuggifuggi generale, urla e spavento per chi passeggiava tranquillamente oggi pomeriggio, 15 maggio, nella via principale del centro storico dove una camioncino di Iren impegnato nella raccolta rifiuti, ha improvvisamente preso fuoco. Ancora ad accertare le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Decine di curiosi si sono fermati ad assistere all’incidente che fortunatamente non ha provocato feriti. Illeso il conducente del mezzo che è riuscito a scendere in tempo e a mettersi al riparo. Il fumo ha annerito la facciata di un intero palazzo.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà