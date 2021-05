Agazzano rende onore al dottor Gianfranco Conti con la benemerenza civica

“Il dottor Gianfranco Conti resterà per sempre e sarà ricordato nella storia futura della nostra comunità: questo è quello che meritano coloro che hanno reso il massimo onore ai nostri concittadini, mettendo a rischio la propria vita”.

Dopo un anno, torna l’ondata di commozione per la figura del medico di famiglia agazzanese, una delle vittime del Covid nei momento più bui della pandemia: l’occasione è stato il tributo che il paese di Agazzano gli ha assegnato, la benemerenza civica. Un titolo di merito finora inesistente in paese, creato appositamente dall’amministrazione per omaggiare un sacrificio così alto reso alla comunità: Conti, infatti, non rinunciò mai a visitare malati anche nei momenti più tragici dello scorso anno, arrivando a contagiarsi a sua volta e pagando con la vita.

La consegna della benemerenza è avvenuta ieri mattina nel cortile interno del municipio di Agazzano, in una piccola e concisa manifestazione: quanto possibile a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria. A ricevere la targa di merito dalle mani del sindaco Mattia Cigalini è stata la vedova Marina Modenesi, con i figli Luca e Mattia.