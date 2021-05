Gli scout per il prossimo: via a una raccolta di vestiario per i detenuti

Gli scout del Piacenza 1 con sede nella parrocchia di Sant’Antonino iniziano oggi, domenica 16 maggio, una raccolta di vestiario per i detenuti del carcere di Piacenza. Il progetto è sostenuto in collaborazione con la parrocchia e con la Fondazione di Piacenza e Vigevano. Nella giornata di oggi si possono portare i vestiti usati ma in buone condizioni in parrocchia dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 e 30 alle 20 e 30. Durante la settimana (fino a venerdì 21 maggio) dalle 19 alle 20 e 30. La raccolta nasce come conseguenza di un percorso che gli scout hanno sostenuto attorno alla parole “giustific-azioni”.

“E’ questa la parola sulla quale abbiamo riflettuto quest’anno – spiegano -: quali sono alcuni problemi della nostra città che ci stanno a cuore e quali sono le scuse che troppo spesso ci frenano e non ci fanno agire per cambiare la situazione? Nel corso di quest’anno, grazie al finanziamento della Fondazione di Piacenza e Vigevano, è quello che abbiamo cercato di fare: non giustificarci ma compiere delle azioni che possano avere un impatto positivo”.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTÀ IN EDICOLA