Baciò con la forza una sconosciuta: pakistano condannato a due anni

Due anni di reclusione per un bacio sulla bocca rubato con la forza a una ragazza conosciuta poco prima ai giardini Margherita. Condannato un uomo pakistano di quarant’anni, che all’epoca era ospite in una struttura per immigrati in provincia.

I fatti contestati sono avvenuti il 6 luglio del 2023. Due ragazze di vent’anni erano sedute sull’erba a chiacchierare quando l’uomo attaccò bottone. Aveva un modo di fare amichevole, propose alle due amiche di bere una birra e le invitò a spostarsi in un punto appartato del giardino.

Le ragazze ebbero allora dei sospetti sulle sue intenzioni e cercarono di allontanarsi. In quel momento l’uomo ne afferrò una per il braccio e le diede un bacio sulla bocca, lasciando la ragazza impietrita e sotto shock. L’amica gli diede uno spintone e lui se ne andò. Chiamata la polizia, il quarantenne venne fermato poco dopo il via Colombo e arrestato.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTÀ