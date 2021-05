Ordine architetti, eletto il nuovo consiglio a maggioranza “rosa”

Rinnovo delle cariche per l’Ordine degli architetti di Piacenza, guidato da otto anni da Giuseppe Baracchi che da statuto, dopo due mandati, non si poteva ricandidare. Il quorum è stato raggiunto alla seconda votazione con 224 votanti. Le più votate nella “Sezione A” sono state Loredana Mazzocchi (98), Maria Teresa Bricchi (95) e Cristina Accorsi (88). Nella “Sezione B” junior il più votato è Marcello Tagliaferri con 109 voti (il più votato in assoluto).

Risultano eletti:

“Sezione A”

Mazzocchi Loredana voti 98

Bricchi Maria Teresa voti 95

Accorsi Cristina voti 88

Albonetti Filippo voti 82

Fariselli Marcella voti 82

Mutti Paola voti 73

Caragnano Ugo voti 71

Tappani Emilio voti 69

Boiardi Fabio voti 68

Sogni Martina voti 64

“Sezione B”

Tagliaferri Marcello voti 109

L’insediamento del nuovo consiglio direttivo, con l’assegnazione delle cariche istituzionali di presidente, segretario e tesoriere, avverrà al momento della naturale scadenza del consiglio attuale in carica fino al 10 giugno. Il nuovo direttivo resterà in carica fino al 2025.