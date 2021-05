Parco di Villa Braghieri: comune incarica due esperti per il recupero

L’amministrazione comunale di Castel San Giovanni ha dato incarico a due esperti perché recuperino lo spirito originario del secolare parco che circonda Villa Braghieri. “Di recente spiega il sindaco Lucia Fontana – abbiamo deciso di incaricare due esperti, l’architetto paesaggista Stefano Orsi e la presidente dell’ordine degli agronomi Emanuela Torrigiani, perché ci aiutino a recuperare le origini di questo meraviglioso parco. Sappiamo ad esempio che in un’area del parco in origine c’era un grande frutteto di cui oggi non resta traccia. Sono invece rimasti numerosi esemplari di tasso, un pianta la cui crescita è lentissima e che in alcune culture viene considerato addirittura magica. Un giorno si potrebbe pensare di destinare una parte magari a orti cittadini”. Nel frattempo occorre rimettere anche mano alla cinta muraria, che in alcuni punti mostra segni di sgretolamento, e recuperare sponsor per restaurare la meridiana e il portone di ingresso.

