Tragedia sul lavoro a Croara: travolto da una cancellata, muore un operaio di 51 anni

Tragedia sul lavoro nella prima mattinata di oggi, martedì 18 maggio, a Croara. Intorno alle 8.30, un operaio di 51 anni che stava operando all’interno di un cantiere edile, per cause da accertare, è stato travolto da una pesante cancellata e ha perso la vita in seguito ai traumi riportati. Inutili i tentativi di rianimazione operati dagli operatori del 118 di Piacenza e della Pubblica Assistenza Sant’Agata di Rivergaro; sul posto anche l’elisoccorso giunto da Parma. I carabinieri di Agazzano si stanno occupando degli accertamenti del caso.

