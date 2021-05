Via Zecca: auto si ribalta su un fianco dopo lo scontro all’incrocio

Se l’è cavata con un grosso spavento il conducente alla guida del veicolo rimasto coinvolto intorno alle 11.30 di questa mattina, giovedì 20 maggio, in un incidente stradale in via Zecca a Piacenza, nella zona di viale Dante. Dopo l’impatto con un’auto all’incrocio, la vettura è infatti rimasta in bilico su di un fianco: lo scontro non ha fortunatamente causato feriti.

Sul posto, oltre alla polizia municipale per i rilievi di legge, ai vigili del fuoco e agli operatori del soccorso stradale, sono intervenuti anche gli uomini di Sicurezza & Ambiente, che hanno provveduto alla pulizia della strada.