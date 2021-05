Un ciclista è stato investito da un’auto nel tardo pomeriggio di venerdì 21 maggio in via IV Novembre, alla rotonda con via Alberici. Nel violento urto l’uomo è finito a terra riportando serie ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale per i rilievi.

