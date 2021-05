“Finissage” archeologico a base di Gutturnio per #LeDelizieDellArte

Colpo di coda per #LeDelizieDellArte, dopo il successo delle 9 puntate trasmesse da Telelibertà e diffuse sui social nei mesi scorsi. Va infatti in onda sabato 22 maggio (come già in passato alle ore 20.05 dopo il TGL) una sorta di “spin-off”, una decima puntata esclusiva, speciale, diversa dal “solito”: “stavolta non affrontiamo un’opera d’arte in particolare e non assisteremo alla sua reinterpretazione da parte di un cuoco, chef o ristoratore piacentino come nei precedenti episodi” annuncia l’assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi.

“E’ una puntata particolare dedicata al nuovo allestimento della neo-inaugurata Sezione Romana del Museo Archeologico nei sotterranei di Palazzo Farnese”.

Tre i protagonisti di questo episodio. Innanzitutto, a guidare gli spettatori all’interno dell’esposizione è l’archeologa piacentina Mariarosa Lommi dell’associazione Arti e Pensieri con particolare riferimento al “Gutturnium”, la coppa d’argento rinvenuta sul finire dell’Ottocento sulla sponda piacentina del Po, nei pressi di Croce Santo Spirito, dal quale il vino rosso simbolo delle nostre produzioni prende il nome.

Poi, a dare concretezza anche stavolta all’abbinamento tra la cultura dell’arte e quella enogastronomica, saranno Mauro Fontana, direttore della Cantina Valtidone, con un excursus tra passato e presente sulla tradizione vitivinicola piacentina, e il giornalista di Libertà, Giorgio Lambri, con una serie di suggerimenti e abbinamenti tra i vini e i piatti della nostra tradizione. A partire ovviamente dal Gutturnio frizzante, perfetto per accompagnare i nostri salumi.