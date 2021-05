Controlli anti-Covid: nell’ultima settimana 19 cittadini multati a Piacenza

La scorsa settimana, vale a dire dal 17 al 23 maggio, le forze dell’ordine hanno effettuato – nell’ambito delle attività generali di prevenzione e controllo del territorio – 540 servizi con l’impiego di 1.154 uomini.

Nello stesso arco temporale, nell’ambito dei controlli Covid, sono state controllate 1.107 persone e 59 attività o esercizi commerciali. In tutto sono state accertate 19 sanzioni a carico di cittadini.

Nel solo fine settimana del 22 e 23 maggio, sono state controllate 288 persone e 10 attività o esercizi commerciali ed accertate 3 sanzioni a carico di cittadini.

Dall’8 marzo 2020 sino al 23 maggio 2021, stando ai dati forniti dalla prefettura, sono state controllate in questa provincia 13.1502 persone e 7830 esercizi pubblici e commerciali: nell’ambito di questa attività sono state sanzionate 4.272 persone, 95 gestori di esercizi commerciali (disponendo in 24 casi la chiusura provvisoria) e denunciate 11 persone per violazione della quarantena disposta dall’Ausl.