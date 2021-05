Schiacciato tra un’auto e una betoniera: grave un uomo trasportato a Parma

Versa in gravissime condizioni l’uomo che nella prima mattinata di martedì 25 maggio, in località San Marco, nel comune di Vernasca, è rimasto schiacciato tra un’auto in manovra e una betoniera. L’episodio si è registrato lungo la strada provinciale 12 e, stando alle prime informazioni raccolte, il conducente dell’automobile impegnato in una manovra in retromarcia, non si sarebbe avveduto della presenza dell’uomo lungo la carreggiata, rimasto intrappolato tra la carrozzeria dell’auto e il mezzo pesante. Gravissimi i traumi riportati dal ferito, raggiunto dagli operatori del 118 di Fiorenzuola e dagli uomini della Pubblica Assistenza di Lugagnano. Vista la situazione, la centrale operativa di Parma ha inviato sul posto il servizio di elisoccorso decollato da Bologna che ha condotto il ferito al Maggiore di Parma dove le sue condizioni sono state giudicate molto gravi.

