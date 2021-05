Auto contro un albero tra Roveleto e Chiavenna, grave il 40enne alla guida

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di sabato 29 maggio sulla provinciale tra Roveleto e Chiavenna Landi, all’altezza di Saliceto. Un 40enne alla guida di un’Audi ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro un albero. L’auto, nel violento impatto, è andata distrutta e il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo. Per estrarlo sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola. La sue condizioni sono gravi. Le cause dell’incidente restano da chiarire. E’ intervenuta l’eliambulanza da Parma, poi ripartita vuota. Il 40enne è stato infatti trasportato, in condizioni molto serie, all’ospedale di Piacenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fiorenzuola e Cortemaggiore e la Croce Rossa di Cadeo.

