“Puliamo Piacenza”: tricicli, siringhe e una lavatrice tra i quintali di rifiuti raccolti

Sono stati addirittura otto i quintali di rifiuti raccolti questo pomeriggio, sabato 29 maggio, solamente lungo la pista ciclabile “del degrado” di via dei Pisoni, dal nutrito gruppo di volontari (tra cui anche diverse famiglie con bambini) che ha preso parte alla seconda giornata di “Puliamo Piacenza”.

Passeggini, tricicli, pezzi di plastica provenienti da vecchie pensiline, una lavatrice e addirittura decine di siringhe: nel bottino è finito veramente di tutto. Oltre alla zona di via dei Pisoni (nei pressi della stazione ferroviaria), i volontari hanno pulito anche l’area del parcheggio di viale Malta e del Pubblico Passeggio.

Il prossimo appuntamento con “Puliamo Piacenza”, iniziativa civica promossa da Editoriale Libertà in collaborazione con Legambiente Piacenza, Plastic Free Piacenza, il patrocinio del Comune di Piacenza e l’aiuto di Iren, è in programma per il 13 giugno dalle 10.00 alle 12.00, per contribuire alla ripulitura dei rifiuti nella zona del polo logistico.