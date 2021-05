Puliamo Piacenza accende i riflettori sul degrado di via Pisoni: “Ora una petizione”

“Altro che guanti e sacchetti. Qui ci vorrebbero le ruspe”. La seconda tappa di Puliamo Piacenza ha messo in evidenza una situazione critica nella pista ciclabile che collega viale Patrioti a via dei Pisoni. Date le condizioni di partenza, che nei giorni scorsi “Libertà” ha documentato (e non è certo la prima denuncia), ridimensionare le ambizioni diventa necessario. “C’era talmente tanta sporcizia che in 5 minuti abbiamo raccolto 10 sacchi di rifiuti, abbiamo riempito per ben due volte il camioncino di Iren” riferisce Paolo Bersani, referente di Plastic Free Piacenza. “Iren e Comune intervengano” la richiesta a più voci. E parte anche la proposta di aviare una petizione sulla piattaforma Change.org.

