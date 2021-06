Da oggi ristoranti aperti al chiuso: “Abbiamo già il tutto esaurito”

Da oggi, 1 giugno, si potrà mangiare anche al chiuso nei ristoranti (all’aperto era possibile dal 26 aprile). Una boccata d’ossigeno per un settore in ginocchio: “Non avendo la possibilità di uno spazio all’aperto il nostro lockdown è durato tre mesi – spiega il titolare di un ristorante in piazza Cittadella, a Piacenza. Ora ripartiamo con fiducia e speriamo di poter proseguire e lavorare al meglio delle nostre possibilità”. Un altro ristoratore aggiunge: “Abbiamo il tutto esaurito, i piacentini non vedevano l’ora di tornare alla normalità”.

