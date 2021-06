Polizia locale: 8 rinforzi a Piacenza, 5 a Fiorenzuola. Domande entro l’11 giugno

Rinforzi in vista per la Polizia locale: otto agenti per il comando di via Rogerio a Piacenza e cinque per quello di Fiorenzuola. Saranno assunti dopo lo svolgimento di uno dei dodici concorsi banditi dalla Regione Emilia Romagna. Il concorso in questione per agenti di Polizia locale mette in palio 154 posti per 60 Comuni, Unioni e Province. La domanda di candidatura è disponibile sul sito dedicato. Candidature che dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre le 13 di venerdì 11 giugno.

Sono 715 in tutto i nuovi posti disponibili, per diversi profili professionali, previsti nei dodici concorsi varati dalla Regione Emilia-Romagna insieme ad Agenzie regionali e Comuni, per proseguire e completare le assunzioni previste per il triennio 2019-2021. Una seconda stagione di prove, rivolta a laureati e diplomati, che avrà tempi serrati. Entro metà giugno chiusura delle iscrizioni e prime prove, con l’avvio delle assunzioni in Regione e negli altri enti, da Piacenza a Rimini, previsto da ottobre e dicembre 2021. Inoltre, si tratta della prima generazione di “concorsi digitali”: nove di questi – preselezioni e prove scritte – si svolgeranno infatti online, a distanza. I candidati, in buona parte dei casi, dovranno quindi possedere Pec, Spid e firma digitale e avviare il percorso previsto sul portale dedicato ‘Lavorare in Regione’.

