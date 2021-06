Addio al sindacalista Mantovani. “Figura cruciale per il mondo del lavoro”

Avrebbe compiuto ottant’anni in luglio Gaetano Mantovani, classe ’41, segretario generale della Cgil piacentina dal 1991 al 1996, prima ancora segretario organizzativo per tutti gli anni Ottanta e ancor prima in segreteria confederale e responsabile del settore sanità in funzione pubblica. Insegnante di chimica e fisica all’Itis, con un’esperienza come assessore ai lavori pubblici nella giunta di Giacomo Vaciago e poi in consiglio provinciale. Piacenza dice addio a questa figura, “un punto di riferimento per tutto il territorio e per il mondo del lavoro”, rimarca il sindacato Cgil. “Attore di primo piano in sfide cruciali come lo smantellamento della centrale nucleare di Caorso, o prime crisi dei migranti che ci investirono ad inizio anni Novanta. Anticipatore nei tempi politici e sociali, come quando venne portata la polizia di Stato sotto l’egida civile con relativa apertura al sindacalismo anche per le forze dell’ordine”.

“Mantovani – ricorda ancora la Cgil in una nota – ebbe l’intuizione di istituire il centro dei lavoratori stranieri della Camera del Lavoro di Piacenza, ufficio ancora attivo che nacque per la gestione della legge Martelli, prima sanatoria per i migranti in cui Mantovani fu attore principale del confronto con la questura sul tema immigrazione. Mantovani ha sempre guardato alle nuove istanze e alle nuove realtà sociali emergenti intercettandone come nessuno prima i cambiamenti”. La Camera del Lavoro si stringe attorno alla compagna Mirella.