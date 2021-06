Incidente a Pigazzano, furgone esce di strada e si ribalta in un campo

Incidente nel pomeriggio di martedì 8 giugno sulla strada che conduce da Statto a Pigazzano nel comune di Travo. Per cause da chiarire, un furgone è uscito di strada all’altezza di una curva e si è ribaltato. Fortunatamente il conducente non ha riportato gravi conseguenze dal sinistro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati dal 118 e i carabinieri per i rilievi di legge.

