Salvato il gatto imprigionato, l’amico non lo ha mai abbandonato IL VIDEO

Un gatto era rimasto imprigionato in un fil di ferro arrugginito che teneva insieme una porta abbandonata dell’ex Berzolla, lungo la ciclabile simbolo del degrado, in via dei Pisoni. La testa bloccata, inutili tutti gli sforzi per provare ad uscirne.

Accanto a lui, un altro gattino, un amico inseparabile che provava ad aiutarlo e non lo ha mai abbandonato fino a quando un addetto di Iren è arrivato, con un tronchesino ha tagliato il cappio e lo ha liberato. a

I due animali sono stati poi presi in custodia dalla polizia municipale per essere portati al gattile, non prima di essersi scambiati qualche coccola con il loro salvatore, Aron Niosi, operaio bresciano che lavora per Iren ed è addetto Enpa.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà