Abbandona il gatto per un mese senza cibo: animale salvato dai carabinieri

Sembrava segnato il tragico destino di un micio, rinchiuso in casa per un mese invece, la buona sorte ha cambiato il corso degli eventi. I carabinieri del Radiomobile di Piacenza sono intervenuti nel pomeriggio di sabato, 14 settembre in un appartamento della città dove alcuni vicini avevano segnalato al 112 continui lamenti ed incessanti miagolii. Gli stessi segnalavano che da almeno un mese non si presentava nessuno in quella dimora.

I militari hanno individuato l’appartamento ed effettivamente all’interno si sentiva la presenza dell’animale. Hanno effettuato i dovuti accertamenti e fatto arrivare sul posto la proprietaria dell’appartamento che aveva attivato una pratica di sfratto nei confronti dell’inquilino. I carabinieri hanno identificato e contattato l’uomo e poi, insieme alla proprietaria, sono entrati nella casa dove hanno trovato non solo sporcizia e degrado in tutte le stanze, ma anche il gattino spaventato, scarno, deperito e denutrito.

I carabinieri del Radiomobile, con un trasportino, si sono adoperati per prelevare l’animale e portarlo in una clinica veterinaria di Piacenza. Qui i veterinari hanno constatato le pessime condizioni di salute in cui versava l’animale e lo hanno trattenuto per un ricovero, in attesa di affidarlo a terzi.

L’inquilino, un camionista di 50 anni, è stato denunciato per abbandono di animali.