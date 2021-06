Castello, i droni degli studenti del Marcora alleati dei viticoltori della Valtidone

I droni alleati dei viticoltori della Val Tidone. Lo insegnano gli studenti del Marcora di Castel San Giovanni che hanno incontrato un istruttore Enac, con cui hanno parlato dell’agricoltura di precisione.

“I droni muniti di telecamere multispettrali – ha spiegato ai ragazzi l’istruttore – permettono di vedere il grado di maturazione dell’uva. Inoltre consentono di valutare lo stato del terreno per adottare le tecniche di coltivazioni più efficaci, sia in termini economici sia in termini di contenimento dell’impatto ambientale”.

Durante la mattinata c’è stato anche il tempo per provare sul campo l’utilizzo di un drone che ha sorvolato il cielo sopra la scuola.