Open House, il 19 giugno la giornata per trovare la casa dei propri sogni

Più di 100 case aperte in un solo giorno, visitabili senza appuntamento, con un consulente dedicato in ogni immobile. Si presenta così la sesta edizione di “Open House” in programma il 19 giugno, promossa da Editoriale Libertà nel solco di Abitare Piacenza, il portale online che raccoglie le migliori proposte delle agenzie immobiliari del nostro territorio. In questi giorni, si sta ampliando l’elenco delle abitazioni messe a disposizione per le visite. I cittadini interessati a scoprirle, dando vita a un vero e proprio itinerario dalla città alla provincia, possono consultare il sito internet www.abitarepiacenza.it, la pagina Facebook di Abitare Piacenza o il quotidiano Libertà. Le case saranno aperte per tutta la giornata, in quattro fasce orarie: 9-11 / 11-13 / 14-16 / 16-18.

Del resto, l’emergenza Coronavirus ci insegna che le abitazioni tornano ad essere il cuore di attenzioni e investimenti, tra smart working, didattica a distanza e restrizioni allo sport. E la ripartenza, per forza di cose, passa anche (e soprattutto) tramite la necessità di vivere al meglio le mura domestiche. Insomma, attenzione anche ai limiti riscontrati nella quotidianità, per esempio le cucine troppo piccole, l’assenza di più bagni, la scarsa illuminazione o la posizione scomoda. Per chi vuole cambiare prospettiva, e trovare una casa capace di coniugare comfort e flessibilità, c’è una data da segnare sul calendario: sabato 19 giugno, la giornata di “Open House” è in arrivo.

I partecipanti potranno spaziare dagli appartamenti moderni ai cascinali d’altri tempi, fino alle villette e a tanto altro ancora. Lo staff illustrerà ogni dettaglio. Le visite si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. I palloncini blu spiccheranno fuori dalle porte degli immobili aperti.