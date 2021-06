“Puliamo Piacenza” chiude con 21 quintali di rifiuti raccolti. Scoperta scarica abusiva

Altri cinque quintali di rifiuti raccolti e altri 70 volontari all’opera in una mattinata senza sosta. E’ il bilancio della terza e ultima giornata di “Puliamo Piacenza”, l’iniziativa promossa da Editoriale Libertà in collaborazione con Legambiente Piacenza, Plastic Free Piacenza e con il patrocinio del comune oltre all’aiuto di Iren Ambiente.

Questa volta è stata la zona della logistica l’area in cui si sono concentrate le attenzioni dei volontari; pneumatici, bottiglie, residui di cantieri edili e tantissimo altro nel “bottino” di fine giornata purtroppo, a testimonianza di come l’inciviltà e la scarsa sensibilità ambientale rimanga problema da non sottovalutare nell’ambito di una cultura ecologia ancora da sviluppare.

Addirittura, in via Martelli è emersa una discarica abusiva lungo i binari ferroviari, in un punto che rientra nel percorso della via Francigena. Un’amarissima scoperta a conferma però che questo genere di iniziative possono realmente contribuire a rendere la città più pulita e curata.

Per questo è già stato deciso di proseguire su questa strada e già nell’autunno prossimo saranno organizzate ulteriori tappe che toccheranno anche luoghi extraurbani. Il tutto dopo aver chiuso la prima parte con oltre 21 quintali di rifiuti tolti da strade e marciapiedi e la soddisfazione di aver mosso un piccolo, ma fondamentale passo per cercare di invertire una pericolosa tendenza.