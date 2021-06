Ragazza risucchiata per i capelli da un cardano: è in condizioni molto gravi

Gravissimo incidente agricolo oggi, lunedì 14 giugno, all’interno di un appezzamento situato a Boscone Cusani, frazione del comune di Calendasco: per cause da accertare, intorno alle 8.00, una ragazza di 25 anni è rimasta impigliata – pare per i capelli – ad un cardano, strumento utilizzato per la trasmissione meccanica, in questo caso utilizzata per attivare le operazioni di irrigazione, rimanendo incastrata. Gli uomini del 118 di Castel San Giovanni hanno prestato le prime cure sul posto dove è giunta anche una squadra dei vigili del fuoco, dopodiché la giovane è stata trasportata in elicottero all’Ospedale Maggiore di Parma dove sarà ricoverata nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono molto serie.

