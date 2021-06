Con l’alta pressione tornano caldo e afa nel Piacentino: temperatura oltre i 30 gradi

Caldo e afa hanno condizionato l’inizio della settimana. L’alta pressione ha portato la colonnina di mercurio ben oltre i 30 gradi. A pochi giorni dall’inizio ufficiale, l’estate è già decollata.

In base al bollettino meteo di Arpae Emilia Romagna, oggi, martedì 15 giugno, nel Piacentino è previsto cielo sereno in pianura, mentre instabilità variabile interesserà i rilievi nel pomeriggio.

Le temperature minime del mattino comprese tra 14 gradi sui rilievi e 19 in pianura, quelle massime pomeridiane saranno comprese tra 23 gradi sui rilievi e 30 gradi in pianura. Domani per previsto un ulteriore salita della colonnina di mercurio.