Paura in via Emilia Parmense: Suv investe una mamma con il passeggino

Attimi di grande paura nel tardo pomeriggio di martedì 15 giugno a Piacenza. Poco dopo le 18.30 un Suv ha investito una mamma che con il passeggino stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Emilia Parmense. In base alle testimonianze raccolte, il traffico era intenso e l’auto viaggiava a bassa velocità. La bambina è rimasta sul passeggino e le sue condizioni non sarebbero gravi, così come quelle della mamma investita.

Sul posto le ambulanze inviate dal 118 che hanno condotto mamma e figlia all’ospedale per gli accertamenti e la polizia locale per i rilievi di legge.

Il traffico ha subito rallentamenti.