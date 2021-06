Barche di Coli, cade nel bosco con la moto da enduro. Difficili i soccorsi

Grave incidente oggi, mercoledì 16 giugno, in località Barche di Coli, in alta Val Trebbia. Un motociclista milanese di 58 anni è caduto mentre era a bordo di un mezzo da enduro, in una zona impervia.

Gli amici che erano con lui hanno chiamato i soccorsi e lo hanno trasportato fino alla strada asfaltata.

Sul posto sono così arrivati, oltre ai tecnici del Soccorso alpino, anche l’elisoccorso da Pavullo, i vigili del fuoco, l’ambulanza di Marsaglia e l’auto infermieristica di Farini, i carabinieri. Il motociclista è stato trasportato all’ospedale di Parma in elisoccorso, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.