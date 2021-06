Nuova rotatoria, da lunedì chiusa l’intersezione tra la Statale 45 e Pittolo

L’intervento di realizzazione della nuova rotatoria di Cà del Ponte sulla Statale 45, a lungo atteso in particolare dagli abitanti della zona, sta proseguendo secondo il cronoprogramma previsto. A farlo sapere è il Comune di Piacenza. Si è conclusa in questi giorni la realizzazione di una prima parte di rotatoria – all’intersezione tra la Statale 45 con Via Fornari in direzione San Bonico – che viene già da oggi percorsa dal traffico veicolare.

Da lunedì 21 giugno inizierà il cantiere per la realizzazione della parte di rotatoria tra la SS 45 e Via Galilei, in direzione Pittolo, e il rifacimento del ponticello sulla medesima via. Per questo motivo, la direzione lavori informa che sarà chiuso alla circolazione, fino al completamento dell’intervento, il tratto di Via Galilei che unisce l’abitato di Pittolo alla Strada Statale 45 in entrambe le direzioni. L’uscita e l’accesso all’abitato di Pittolo saranno possibili o tramite via Leonardi (direzione La Verza), o Strada della Pellegrina (direzione strada Agazzana/Vallera) o verso e da Quarto, con passaggio nelle strade interne (es. Strada della Lovinia o della Lombardina).