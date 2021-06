Olimpiadi di matematica e fisica, premiati gli studenti piacentini

Nel cortile di Palazzo Farnese, le premiazioni delle Olimpiadi di Matematica e Fisica che hanno coinvolto gli studenti dei licei di Piacenza e altre province.

“Sono assolutamente convinta che la scuola italiana faccia veramente poco per le eccellenze, sin da subito trascurate – dichiara la preside del Colombini Maria Luisa Giaccone -. Il sistema fa si che molte se ne vadano all’estero a studiare, non coltiviamo le teste migliori che un domani potrebbero dare qualcosa al contesto sociale”.

“In un anno così difficile, questi ragazzi hanno continuato a impegnarsi per delle competizioni di altissimo livello dando degli ottimi risultati – spiega Elisabetta Fumi del Colombini, coordinatore distrettuale Olimpiadi della Matematica -, sono il nostro futuro che ci fa sorridere perché il momento duro passerà”.

Le Olimpiadi di fisica, invece, hanno anche coinvolto “le province – spiega Carlo Colombini del Respighi, responsabile di Polo delle Olimpiadi della Fisica – Siamo molto contenti di premiare i migliori studenti di Pavia, Cremona, Lodi e Piacenza. Questa giornata è un segno di speranza per il futuro, un segno di normalità”.

TUTTI I PREMIATI:

Per le Olimpiadi della fisica 2019-2020, al secondo posto Andrea Azzali del Colombini, al primo Martino Barbieri del Galilei di Crema. Per l’edizione 2020-2021: nella fascia bronzo, Federico Antonini del Cairoli di Vigevano, Maya Bagnato del Gandini di Lodi, Michele Casella del Taramelli di Pavia e Michele Maserati del Gioia . Nella fascia argento, Filippo Sartori del Respighi e Matteo Picco del Taramelli. Nella fascia oro, si riconferma vincitore Martino Barbieri del Galilei di Crema che rappresenterà l’Italia alle olimpiadi internazionali.

Per le olimpiadi della matematica 2019-2020: nella gara distrettuale individuale, in ordine crescente, Pietro Scaglioni del Respighi, Laura Queirazza del Volta di Castelsangiovanni, Riccardo Rimondi del Gioia, Giovanni Vallisa del Mattei di Fiorenzuola, Andrea Rossetti del Colombini, Kamalbeer Singh dell’ISII Marconi. Secondo posto per Filippo Sartori del Respighi e primo per Andrea Azzali del Colombini. Nelle gare delle prime: Alessandro Baia del Gioia e Giacomo Corbellini del Respighi. Nella gara a squadre del biennio- Coppa Euclide: secondo posto per il Colombini, primo per il Respighi. Gara a squadre mista: squadra Respighi. Gara a squadre femminile: Respighi.

Per l’edizione 2020-2021: nella gara distrettuale individuale: in ordine crescente, Davide Zoccola (Volta), Giovanni Vallisa (Mattei), Andrea Rossetti (Colombini), Luca Leopardi (Respighi), Carla Greco (Respighi), Filippo Sartori (Respighi), Michele Maserati (Gioia). Migliori delle Prime alla I fase della gara distrettuale: Jacopo Bollati e Pietro Manca del Colombini. Gara a squadre mista: Respighi e Colombini. Gara a squadre femminile: Respighi.