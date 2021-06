Marsaglia, i vigli del fuoco rimuovono un masso pericolante in Trebbia

E’ andato a buon fine l’intervento di messa in sicurezza operato da una squadra dei vigili del fuoco di Bobbio questa mattina, giovedì 17 giugno, nel comune di Marsaglia: un grosso masso, in bilico su una roccia a strapiombo che domina un’insenatura naturale molto frequentata dai bagnanti, è stato rimosso. I vigili del fuoco, entrati nelle acque del Trebbia, hanno quindi reso sicura l’area, scongiurando il rischio di qualche incidente durante i lunghi weekend di turisti e piacentini in riva al fiume.

