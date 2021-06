Open House, torna l’evento di Editoriale Libertà: alla scoperta della casa dei sogni

La proposta è variegata: ville, bilocali, trilocali e rustici affascinanti, ma anche appartamenti luminosi in pieno centro storico, palazzine a due passi dai principali servizi e attici signorili. È tempo, insomma, di “Open House”: domani, sabato 19 giugno, si terrà l’iniziativa di Editoriale Libertà che permette a tutti i piacentini di scoprire la casa dei propri sogni.

Saranno numerosi gli immobili messi in campo dalle agenzie Farnese Soluzioni Immobiliari, Fallica Immobiliare, Floriani e Capra, Maggi Properties, Leonardo Immobiliare, Pianeta Case, Soluzione Casa e Piacenza Affari. Le abitazioni, aperte in un solo giorno, saranno visitabili senza appuntamento, con un consulente a disposizione di chiunque. Come trovarle, dunque? Oltre al sito internet www.abitarepiacenza.it, che contiene tutte le informazioni necessarie a ideare un vero e proprio “itinerario immobiliare”, all’esterno di ogni casa ci sarà pure un palloncino blu con il logo “Abitare Piacenza – Open House”, ormai il simbolo dell’evento giunto alla sesta edizione.

In questi giorni, si sta ampliando l’elenco delle abitazioni messe a disposizione dalle agenzie per le visite. Domani le case saranno aperte per tutta la giornata, in quattro fasce orarie: dalle 9 alle 11, dalle 11 alle 13, dalle 14 alle 16 e dalle 16 alle 18.