Hotel, è crisi: venti strutture in vendita. Federalberghi: “Il settore è in ginocchio”

Cedesi albergo. Impazzano gli annunci di vendita di strutture ricettive a Piacenza e provincia. Ne sono pieni i siti Internet di transazioni immobiliari. Fatta la tara di qualche proposta che viene spacciata per albergo, ma in realtà non lo è, sono una ventina, tra hotel e bed and breakfast, le strutture in vendita.

Si va dagli alberghi cittadini in via Pennazzi (Petit), via Tibini (Astor) e piazzale Marconi (Ferrhotel) al lussuoso relais “Colombara” sulla strada per Pigazzano di Travo. Segno evidente di una crisi da pandemia che ha picchiato duro. “Siamo il settore in assoluto più penalizzato dal Covid”, commenta Ludovica Cella, presidente provinciale di Federalberghi, “si è fermato non solo il turismo, ma anche il business e le fiere che ci davano le maggiori opportunità di lavoro”.

