“No allo sblocco dei licenziamenti”, anche la Cisl di Piacenza scende in piazza

Anche il sindacato Cisl di Piacenza ha preso parte alla manifestazione organizzata a Firenze contro lo sblocco dei licenziamenti. “Vogliamo fare tutto il possibile per fermare questa scelta che si vorrebbe mettere in atto tra pochi giorni”, spiega il segretario territoriale Michele Vaghini. “Chiediamo – aggiunge – il blocco dei licenziamenti per tutti almeno fino alla fine di ottobre, poi lo sblocco degli investimenti”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà